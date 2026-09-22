Ruben Amorim puede aprovechar el largo parón para dar una forma más sólida a sus principios tácticos, que ya ante el Lecce empezaron a cobrar vida tras una primera fase algo de transición.





Amorim en sus equipos parte siempre de un 3-4-2-1 con un bloque posicional. Lo hizo en el Sporting y, aunque con menos resultados, en el Manchester United, y los mediapuntas tienen una importancia central: el técnico portugués les deja libertad siempre que generen juego entrando hacia dentro.





En este sentido, Pulisic es una evolución más vertical: falta, por tanto, un mediapunta zurdo, porque Hutchinson puede echar una mano en las rotaciones, pero aún no está listo para ser titular.