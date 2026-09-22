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cm grafica cardinale amorim 2027
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Milan, ¿llega un mediapunta zurdo en enero? Los nombres en el punto de mira y qué se filtra sobre el futuro de Hutchinson

AC Milán

Milan, la plantilla aún está en fase de construcción: se valora un fichaje para la mediapunta de cara al mercado de enero

Ruben Amorim puede aprovechar el largo parón para dar una forma más sólida a sus principios tácticos, que ya ante el Lecce empezaron a cobrar vida tras una primera fase algo de transición.


Amorim en sus equipos parte siempre de un 3-4-2-1 con un bloque posicional. Lo hizo en el Sporting y, aunque con menos resultados, en el Manchester United, y los mediapuntas tienen una importancia central: el técnico portugués les deja libertad siempre que generen juego entrando hacia dentro.


En este sentido, Pulisic es una evolución más vertical: falta, por tanto, un mediapunta zurdo, porque Hutchinson puede echar una mano en las rotaciones, pero aún no está listo para ser titular.

  • ENDRICK, EL FAVORITO

    Hay un nombre marcado en rojo y absolutamente en lo más alto de la lista de Cardinale y Amorim: se trata de Endrick, del Real Madrid. El internacional brasileño ya había sido tanteado durante dos semanas en el mes de agosto, pero la resistencia de José Mourinho apagó de raíz cualquier aspiración del Milan. Endrick gusta mucho porque tiene cualidades técnicas de primerísimo nivel, es zurdo y puede jugar tanto como mediapunta como de única referencia ofensiva. En resumen, sería el fichaje perfecto para este Milan.


    La viabilidad de la operación depende de las valoraciones del Real Madrid y de si Florentino Pérez decidirá abrirse a una cesión aunque sea solo temporal. En ese caso, el Milan estaría listo para sentarse a una mesa en la que ya hay otros equipos interesados y entre ellos también está la Roma.


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  • Sanches, una de las alternativas

    El AC Milan sigue trabajando para darle a Amorim un refuerzo en la posición de mediapunta y entre los nombres más probables está el de Alvyn Sanches, suizo de la generación 2003 y propiedad del Young Boys. Se trata de un mediapunta zurdo con las características ideales para el sistema de juego del ex Manchester United, que prevé la utilización de dos jugadores funcionales al trabajo del punta central. Sanches está considerado uno de los mejores jóvenes talentos suizos del momento y el área de scouting del Milan lo aprecia y lo sigue desde hace tiempo. Gardiner ha señalado su candidatura, pero ahora todo pasa por la decisión de Gerry Cardinale.


  • EL FUTURO DE HUTCHINSON

    Bien en el tramo que jugó en el Olímpico contra la Lazio tras entrar desde el banquillo, mucho menos en la oportunidad como titular contra el Benfica en San Siro en el estreno de la Europa League. Demasiado poco también como para dar un juicio siquiera parcialmente sobre Omari Hutchinson: el jugador nacido en 2003 de RedHill llegó al AC Milan cedido por unos 4 millones de euros. Está claro que la misión para el inglés con pasaporte jamaicano es bastante complicada, teniendo en cuenta que la opción de compra al Nottingham Forest está fijada en una cifra cercana a los 50 millones de euros: hará falta algo fuera de lo común para convencer a Cardinale de invertir una cantidad tan importante para adquirir sus derechos a título definitivo el próximo verano.

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