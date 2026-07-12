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grafica amorim milan 2.1Getty Images

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Milán, lista de convocados para la concentración de verano: se incorporan Idrissi y Guernier; Bondo, baja

AC Milán
Fichajes

Milán, el lunes 13 de julio comienza la concentración del primer equipo: estos son los convocados por Ruben Amorim.

La expectación por el nuevo Milan de Amorim crece rápido. Los fichajes de Gonçalo Ramos y Gila muestran las ambiciones de Cardinale: volver a competir por los títulos. El primer paso es la concentración de mañana, lunes 13 de junio, en Milanello.

  • LOS CONVOCADOS

    Ruben Amorim ha convocado a 26 jugadores del AC Milan para la concentración de mañana en Milanello. El «Diavolo» inicia la pretemporada con el fichaje de Mario Gila, mientras que Gonçalo Ramos aún disfruta de vacaciones tras el Mundial. Destacan los retornos de Chukwueze y Musah, así como la irrupción de los jóvenes Comotto y Camarda.


    Los 26 convocados por Amorim para la concentración

    Porteros
    : Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani.

    DEFENSAS:
    Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlovic, Terracciano F., Tomori

    CENTROCAMPISTAS
    : Cisse A., Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ricci.

    DELANTEROS
    : Camarda, Chukwueze, Guernier, Idrissi, Kostic, Nkunku, Ossola.

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  • BONDO FUERA

    Varios jugadores, como Loftus-Cheek y Filippo Terracciano, intentarán convencer a Amorim, pero solo uno ya está descartado: Warren Bondo. El centrocampista francés, de vuelta de su cesión en la Cremonese, no entra en los planes del equipo y se busca su traspaso. Su valor de mercado ronda los 8 millones de euros.

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