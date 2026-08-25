Desde hace varios días, el Aston Villa está negociando con el Milan por dos dossiers por encima de todos: el de Leao y el de Tomori, precisamente. Ambos clubes parecían converger en una valoración de 10 millones más bonus, pero en las últimas horas los Villains han frenado porque están inmersos en la operación Ordonez con el Club Bruges.

Almastadt, que tiene muy buena relación con el Aston Villa, intentará reactivar los contactos con la esperanza de cerrar la operación: en caso de un resultado negativo, el Milan seguirá trabajando en el mercado inglés con el objetivo de liberarse de un contrato pesado antes del cierre final del mercado de fichajes.