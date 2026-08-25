Dejar el Milan no es, desde luego, una decisión que deba tomarse a la ligera y en Milán se vive muy bien. Galliani repetía a menudo estos conceptos para justificar la dificultad a la hora de dar salida a los jugadores que no entraban en los planes. Varios años después, el tema ha vuelto a estar de plena actualidad con Fofana y Tomori que, pese a haber sido excluidos por Amorim, tienen dificultades para aceptar la decisión del club. Tomori en enero de 2025 hizo saltar por los aires la negociación con el Tottenham precisamente en la recta final: su amor por el club, la ciudad y sus aficionados es sincero, pero las cosas han cambiado en los últimos 18 meses. Cardinale explicó los motivos de la decisión al defensa inglés, reiterando la línea de mano dura que podría llevar a su exclusión de la lista de la Serie A en caso de que no se concrete su salida antes de las 20:00 del 1 de septiembre.
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Milan, línea dura con los descartados: Tomori se arriesga a quedarse fuera de la lista, las últimas sobre el Aston Villa y el interés desde la Premier League
Ocasión a coste cero
Tomori está vinculado al Milan por un contrato que expira en julio de 2027 con un salario de 3,5 millones de euros netos. Desde febrero tendría la facultad de elegir de forma autónoma su próximo destino como agente libre y por este motivo trabaja al margen en Milanello sin la ansiedad de tener que marcharse rápidamente. Espera, valora y quiere el mejor destino posible. Todavía decepcionado por lo que siente como una traición por parte de un club que lleva tatuado en el corazón.
La Premier llama
Tomori tiene mercado en Arabia Saudí; en los primeros compases del mercado fue un objetivo del Al-Hilal de Simone Inzaghi y de su amigo Theo Hernandez. Contactos exploratorios que no se concretaron en una oferta real que valorar con el Milan. Las peticiones, las de verdad, las concretas, llegaron desde la Premier League: del Coventry al Newcastle, pasando por el West Ham y el Aston Villa, que parece ser el único club al que Fikayo ha dado el visto bueno con convicción.
EL ASTON VILLA GANA TIEMPO
Desde hace varios días, el Aston Villa está negociando con el Milan por dos dossiers por encima de todos: el de Leao y el de Tomori, precisamente. Ambos clubes parecían converger en una valoración de 10 millones más bonus, pero en las últimas horas los Villains han frenado porque están inmersos en la operación Ordonez con el Club Bruges.
Almastadt, que tiene muy buena relación con el Aston Villa, intentará reactivar los contactos con la esperanza de cerrar la operación: en caso de un resultado negativo, el Milan seguirá trabajando en el mercado inglés con el objetivo de liberarse de un contrato pesado antes del cierre final del mercado de fichajes.
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