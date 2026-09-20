Milan-Lecce cierra la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027. En San Siro, a partir de las 20:45, se enfrentan dos equipos que atraviesan momentos diferentes. El AC Milan no gana desde hace 4 partidos entre la liga y la Europa League y llega tras la dura derrota europea ante el Benfica. Los salentinos, en cambio, lograron su segunda victoria en este inicio ante el Monza y buscan más puntos para la permanencia.
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Milan-Lecce EN DIRECTO, las alineaciones oficiales: Estupinan y Modric, de inicio; Moreira, baja, Tiago Gabriel ni siquiera está en el banquillo
MILAN-LECCE: POSIBLES ALINEACIONES Y LA FICHA DEL PARTIDO
Milan-Lecce
Goleadores: -
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.
Entrenador: Amorim
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.
Entrenador: Di Francesco
Árbitro: La Penna
Amonestados: -
Expulsados: -
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