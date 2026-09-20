41' OCASIÓN - Espectacular contraataque de Pavlovic de área a área tras un pase al espacio de Pulisic. El defensa llega hasta dentro del área, pero le falta claridad y, después de driblar a un defensor, en lugar de chutar prueba el pase para Chukwueze (ya claramente en fuera de juego), entregándole el balón a Falcone.





39' - Pulisic pone un centro perfecto al corazón del área para Goncalo Ramos, que remata de cabeza, pero la manda fuera por poco.





34' OCASIÓN - Gran desmarque en vertical de Chukwueze, que sorprende a Gallo y recibe al espacio de Saelemaekers. La jugada, que parece similar a la del gol, encuentra sin embargo a un Falcone más rápido en la salida y, esta vez, llega la parada antes del posible toque del nigeriano.





14' GOL - Grandísimo pase vertical de Pavlovic para Pulisic, que le gana el tiempo a Siebert, controla al vuelo con la derecha y, en un instante, se coordina y bate con la izquierda a Falcone superando su salida.





11' OCASIÓN - Pase filtrado de Goncalo Ramos para Pulisic, que gana la espalda de la defensa de la Roma, pero no llega al balón por la oportuna salida de Falcone, que le niega la acción y atrapa abajo.





9' - Primero Monteiro, que se va en eslalon y prueba un disparo desde lejísimos, y luego Ilic, que controla y remata desde la frontal, no encuentran la portería defendida por Maigna.





0' Comienza el partido a las 20:45 en el estadio San Siro, que cumple 100 años. Juego de luces y ambiente de celebración en la previa.





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