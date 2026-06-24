Milán, Leao y sus elogios a Amorim: ¿qué cambia en el mercado de fichajes?

El decepcionante final de temporada del Milan afectó tanto a la valoración general como al ánimo de los jugadores. El de Leao, ya mermado por una temporada complicada por la pubalgia, estaba por los suelos. Los periodistas le brindaron la oportunidad de desahogarse al recoger sus reflexiones sin filtros ni estrategia. Sus palabras, no coordinadas con el club, sorprendieron hasta a su entorno. Un autogol inesperado.





Tras el Portugal-Uzbekistán, un Leao más maduro y motivado por su primer gol en el Mundial cambió el juego: solo se irá del Milan si se cumplen ciertas condiciones.



