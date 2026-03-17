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Milán, Leao y Pulisic se enfrentan: se dan la mano ante el equipo de Allegri

Los dos delanteros rossoneri aclaran sus diferencias tras los malentendidos del domingo por la noche en el campo de la Lazio.

En Milanello vuelve la paz entre Christian Pulisic y Rafael Leao.

Sky informa de que los dos delanteros rossoneri han aclarado sus diferencias de forma amistosa dos días después de los malentendidos que se produjeron durante y tras el partido perdido por 1-0 el domingo por la noche en el campo de la Lazio. 

Al margen del habitual análisis en vídeo del partido, ante el resto de compañeros de equipo, se produjo un apretón de manos entre los dos futbolistas, listos para volver a empezar juntos con entusiasmo en estas últimas nueve jornadas de la Serie A.

MILÁN, ¿POR QUÉ NO FUNCIONA LA PAREJA LEAO-PULISIC?

  • LA RECONSTRUCCIÓN

    Leao, sustituido en el minuto 66 por Fulkrug, abandonó el campo en medio de la polémica, rechazando los abrazos del capitán Maignan y del entrenador Allegri, mientras que en la tribuna el director deportivo Tare le reprendía por su comportamiento. 

    Una vez en el banquillo, el delantero portugués empezó a dar patadas a unas botellas de agua y, en el vestuario, habría tenido una discusión con Pulisic, a quien acusó de no haberle pasado el balón como debía en un par de ocasiones. Luego, la intervención de Allegri calmó los ánimos. 

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  • HACIA EL TORO

    El Milan se enfrentará al Torino en San Siro el sábado a las 18:00. Aún está por ver si Allegri mantendrá desde el principio la pareja de ataque formada por Leao y Pulisic o si preferirá incluir en el once inicial al menos a uno de Fullkrug y Nkunku, sin olvidar a Giménez.

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