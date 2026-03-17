Milán, Leao y Pulisic se enfrentan: se dan la mano ante el equipo de Allegri

En Milanello vuelve la paz entre Christian Pulisic y Rafael Leao.

Sky informa de que los dos delanteros rossoneri han aclarado sus diferencias de forma amistosa dos días después de los malentendidos que se produjeron durante y tras el partido perdido por 1-0 el domingo por la noche en el campo de la Lazio.

Al margen del habitual análisis en vídeo del partido, ante el resto de compañeros de equipo, se produjo un apretón de manos entre los dos futbolistas, listos para volver a empezar juntos con entusiasmo en estas últimas nueve jornadas de la Serie A.

MILÁN, ¿POR QUÉ NO FUNCIONA LA PAREJA LEAO-PULISIC?