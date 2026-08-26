En la noche de ayer, el Aston Villa, con la mediación de Jorge Mendes, intensificó los contactos con el entorno de Leao: el objetivo del club inglés es encontrar primero un acuerdo con el as portugués antes de ir a negociar directamente con el Milan por el traspaso. Por el momento todavía persiste una cierta distancia entre la demanda y la oferta, con la negociación que continuará en las próximas horas: la oferta es de 6,5 millones de euros más bonus, decididamente inferior a los 12 millones puestos sobre la mesa por el Galatasaray. Contactos continuos por parte del club inglés, que busca fichajes de gran nivel para mejorar la parcela ofensiva de Unai Emery.