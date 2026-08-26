Llega una noticia positiva desde Milanello, la ciudad deportiva del Milan: Rafael Leao ha vuelto a entrenarse con el grupo 12 días después de la lesión en el cuádriceps. El número 10 del AC Milan estará, por tanto, a disposición de Ruben Amorim para el estreno en San Siro previsto para el próximo viernes contra el recién ascendido Venezia del ex Giovanni Stroppa.
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Milan, Leao vuelve al grupo y estará a disposición de Amorim contra el Venezia: sigue el cara a cara entre Galatasaray y Aston Villa
SIGUE EN EL MERCADO
Leao vuelve a entrenarse con el grupo sin cambiar, eso sí, su estatus actual dentro del club: sigue en el mercado, con el Milan trabajando para encontrar la mejor solución posible. Pese a la actitud positiva mostrada por el portugués desde que llegó a la concentración, el club no cambia de idea sobre un jugador al que considera un posible elemento de perturbación para la tranquilidad del vestuario.
ASTON VILLA APRIETA
En la noche de ayer, el Aston Villa, con la mediación de Jorge Mendes, intensificó los contactos con el entorno de Leao: el objetivo del club inglés es encontrar primero un acuerdo con el as portugués antes de ir a negociar directamente con el Milan por el traspaso. Por el momento todavía persiste una cierta distancia entre la demanda y la oferta, con la negociación que continuará en las próximas horas: la oferta es de 6,5 millones de euros más bonus, decididamente inferior a los 12 millones puestos sobre la mesa por el Galatasaray. Contactos continuos por parte del club inglés, que busca fichajes de gran nivel para mejorar la parcela ofensiva de Unai Emery.
Acuerdo con el Galatasaray por 12 millones
En esta fase, el Galatasaray cuenta con el visto bueno de Leao, que sigue esperando a que el club turco encuentre un punto de encuentro con el Milan. El club de Estambul ya tiene en el bolsillo el acuerdo con el jugador para un contrato de 4 años a razón de 12 millones de euros por temporada, pero al mismo tiempo está bastante lejos en la negociación con el Milan: la última oferta de 40 millones, bonus incluidos, no fue aceptada. Fuentes turcas cuentan que el Galatasaray no soltará su interés por Leao y tiene previsto una tercera subida de oferta.
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