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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Milán: Leao no se incorporará a la concentración de Portugal; se queda en Milanello

El delantero del AC Milan no se incorporará a su selección y seguirá recuperándose de su lesión en Italia

La Federación Portuguesa de Fútbol ha eximido oficialmente a Rafael Leão: el delantero del Milan ni siquiera tendrá que desplazarse a Lisboa para someterse a las pruebas médicas. Portugal jugará durante el parón contra México en Ciudad de México y contra Estados Unidos en Atlanta.


Massimiliano Allegri y el cuerpo técnico del Milan tendrán así a Leao a su disposición durante todo el parón, para poder supervisar día a día su estadodeforma de cara a la reanudación de la liga, que para los rossoneri coincidirá con el partido a domicilio contra el Nápoles el 6 de abril, el Lunes de Pascua.


  • ¿Qué pasa?

    Recordemos que Leao no se entrenó la víspera del partido del pasado viernes contra el Torino y que, posteriormente, no fue convocado para el encuentro debido a la reaparición del problema en el aductor que se le había producido precisamente en el partido de ida contra el Toro.


    Desde el 8 de diciembre, cuando durante el partido contra el Torino el portugués se vio obligado a ser sustituido por un pinchazo en el aductor, Leao ha estado lidiando con molestias en la zona púbica que en estos últimos meses han afectado a sus entrenamientos y a su rendimiento.


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