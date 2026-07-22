El Galatasaray sigue interesado en Leao, que ha pedido tiempo para decidir. Aunque aún no está convencido de ir a Turquía, la opción ha ganado algo de terreno en los últimos días. Su entorno busca opciones en la Premier, pero por ahora no hay ofertas firmes: Aston Villa y Tottenham conocen las condiciones, pero exploran otros nombres. Regresar al Milan es imposible.
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Milán: Leao evalúa la oferta del Galatasaray. Los intermediarios negocian; esta es la postura del club rossonero
INTERMEDIARIOS EN EL MUNDO LABORAL
Un agente muy activo en el mercado del Galatasaray trabaja sin descanso para conseguir el «sí» definitivo de Leao a la oferta de 8 millones de euros más 2 en bonificaciones. Con la luz verde del jugador, negociaría directamente con Gerry Cardinale. El delantero portugués ha pasado unos días de vacaciones en Estambul y ya se ha empezado a familiarizar con lo que podría ser su próxima aventura profesional.
CARDINALE QUIERE 60 MILLONES: SE PLANTEA UN PRÉSTAMO CON OBLIGACIÓN
El Milan mantiene su petición de 60 millones por Leao. Cardinale no descarta al Galatasaray, pero exige garantías y una oferta a la altura; según la Gazzetta dello Sport, el club rossonero aceptaría una cesión con opción de compra obligatoria en condiciones favorables.
TAMBIÉN ESTÁ EL FENERBAHÇE
En las últimas horas, además del Galatasaray, el Fenerbahçe de Greenwood y Guendouzi ha mostrado interés en fichar a Leao. Según fuentes turcas, el derbi de Estambul podría extenderse al mercado de fichajes por el jugador.
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