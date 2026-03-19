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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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Milán, «Leao es un activo del club»: ¿qué quiere decir Branchini, agente de Allegri?

El agente de Allegri, Branchini, destaca el valor de Leao para el Milan: no solo cuenta el aspecto técnico, sino también el económico en lo que respecta a los patrocinios

La derrota del Milan ante la Lazio ha tenido un largo reguero de polémica: los rossoneri perdieron en el Olimpico puntos importantes en la lucha por el Scudetto, dejando al descubierto algunos problemas dentro del vestuario. Rafael Leão ha vuelto a ser noticia, no por un gol marcado, sino por una reacción poco profesional ante una sustitución, aunque el motivo principal de su diatriba no fue el técnico Massimiliano Allegri, sino su compañero de ataque Christian Pulisic. Una reacción que ha reavivado el debate también en el seno de la directiva: ¿debe llegar a su fin la etapa del portugués en el rossonero?


En defensa del entrenador de Livorno intervino su agente, Giovanni Branchini, quien en «Radio anch’io sport» de Radio1 desveló algunos entresijos: «El mensaje de Allegri fue muy equilibrado. Nunca pensó en ganar el Scudetto, nunca dijo que había que perseguir al Inter y siempre ha dicho que nos miráramos las espaldas, porque el objetivo es la Liga de Campeones. Quizá alguien haya pensado que era una estrategia. En cambio, es realismo y corrección».


Sobre el futuro de Leao, Branchini respondió así: «¿Si el Milan debe seguir apostando por Leao? Las dinámicas del club son complejas: Leao es un activo del club y, por lo tanto, hay que tener en cuenta varios factores. Este año no está aportando mucho, está a la vista de todos. Sigue siendo un jugador importante y hay que defenderlo hasta el final, como hizo Allegri ayer en la rueda de prensa, a pesar del brusco final de su sustitución».




  • ¿QUÉ QUERÍA DECIR BRANCHINI?

    ¿Qué significa «activos fijos»? En el ámbito económico, se refiere a cualquier bien, ya sea material o inmaterial, que contribuye a los beneficios de una empresa y a la creación de valor. Los activos fijos tienen una vida útil de varios años y no están destinados al ciclo normal de venta. Son bienes amortizables que la empresa utiliza en el proceso de producción. En inglés, los activos empresariales se denominan «assets», un término que se ha popularizado y se utiliza ampliamente en los últimos años.


    El 3 de junio de 2023 fue la fecha decisiva en la relación laboral y no solo entre Leao y el Milan: el astro portugués firmó la renovación que lo vincula al Milan hasta 2028 (salario de 5,1 millones al año + bonificaciones, cláusula de rescisión de 175 millones). La alegría del chico fue doble, ya que el club había resuelto la disputa de casi 22 millones de euros entre el Lille y el Sporting de Lisboa. Rafa ha más que triplicado su salario. Gana 5,1 millones de euros al año. Con un bonus por firma de 1,5 millones, un bonus de 250 000 euros por victoria en la Champions, además de diversos bonuses por ganar la liga, copas y clasificaciones. Además, hay una importante prima personal al alcanzar los umbrales de 15-23 y 30 entre goles y asistencias sumados sin distinción.


    El Milan apuesta por él como imagen del club: le confía el número 10, una de las camisetas más vendidas en los últimos dos años, y se convierte también en el jugador mejor pagado de la plantilla. Para el Milan, Leao ya no es un jugador, sino el jugador.

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  • ACUERDOS COMERCIALES

    Rafael Leão es un jugador clave y embajador de la marca del AC Milan tanto en Italia como en el resto del mundo. En 2024 colaboró con el Diavolopara lanzar la colección cápsula «ACM x RL10», fusionando su marca personal con la identidad del club. Leão tiene un contrato a largo plazo con el Milan, hasta junio de 2028, y aparece con gran frecuencia en las campañas de marketing del club.


    Colección Capital ACM x RL10: esta colaboración, lanzada en abril de 2024, presenta prendas diseñadas con la marca del AC Milan y la marca personal de Leão, lo que pone de relieve la influencia del delantero dentro y fuera del campo.

    Como jugador estrella de los rossoneri, participa con frecuencia en actividades comerciales, incluidas aquellas con socios como PUMA y Off-White. Leão cuenta con varios contratos de patrocinio personales, por ejemplo, con marcas de ropa deportiva, pero opera como jugador/socio dentro del ecosistema comercial del AC Milan.

  • ENTRE EL CAMPO Y EL MERCADO

    El nuevo Leao es un delantero que se sacrifica en un papel que nunca había desempeñado en su carrera y sale al campo aunque no esté en plena forma: antes del partido contra la Lazio, la disponibilidad del portugués había sido valorada por todo el entorno del Milan, en primer lugar por la directiva y la propiedad. Contra la Lazio volvió el viejo Leao, aquel indolente y con comportamientos poco maduros, aunque con todas las atenuantes del caso.


    Una parte de la directiva querría renovar el contrato de 2028 a 2031, la otra se pregunta si conviene cambiar. Se trata de un giro que, sin embargo, va más allá de una mera reflexión técnica y de comportamiento. Porque, siguiendo el pensamiento de Branchini, Leao vale mucho para el Milan: es su activo económico más importante.

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