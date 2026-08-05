El Milan empata 1-1 en el derbi amistoso disputado en Perth, Australia. Amorim, en el banquillo, tomó notas interesantes para un equipo que muestra un juego diferente respecto a la pasada temporada, pero todavía lejos de convertirse en una máquina altamente competitiva. Nkunku, inspiradísimo, iguala para el Inter tras la ventaja inicial de Dimarco.
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Milan, Leao crea y Nkunku marca: primeras notas en el derbi para Amorim. Suspensos para Estupinan y Chukwueze
ARRIBA
Cissè: en la primera mitad, Loftus-Cheek se mueve bien en la mediapunta, generando juego y dos ocasiones potenciales de gol. Buena la sintonía con el ex del Verona y del Catanzaro: ambos se buscan y se encuentran a menudo, justo como pide Amorim. Alphadjo sabe jugar bien al fútbol, aguanta el balón y tiene muy buenas ideas en vertical. Más allá de algún pequeño error, fruto también de una condición física no óptima, Cissè deja sensaciones interesantes al técnico portugués.
Nkunku: el nuevo rol justo por detrás del punta parece hecho a medida para el francés: cuando puede mirar a portería marca la diferencia. Excelente el desmarque que provoca el penalti, que convierte con un remate fuerte y preciso. Christopher se postula para una temporada de protagonista, y la sintonía con Amorim ya está a un nivel interesante.
Leao: inspirado, las acciones más peligrosas de la segunda mitad nacen siempre desde su zona. Con Ramos la sintonía es natural dentro y fuera del campo. Rafa, a la espera de novedades sobre su futuro, ha entrado con la mentalidad adecuada y no parece preocuparse demasiado por todos los rumores sobre él que rebotan a diario desde hace un mes.
FLOP
Camarda: pierde el duelo físico con Bisseck y en la primera parte casi no la ve. Todavía tiene que trabajar mucho y bien para asumir un papel protagonista en partidos con un grado de dificultad tan alto. Amorim lo valora mucho y tendrá otras oportunidades para devolver la confianza que todo el AC Milan le ha brindado en el momento de la renovación de su contrato.
Chukwueze: todavía tiene que tomarle la medida a su nuevo rol como extremo derecho, sobre todo cuando tiene que ajustar la marca al hombre, como en la jugada del gol encajado de Dimarco. Objetivamente crea poco también con el balón en los pies. Suspenso.
Estupinan: se lía en la marca e Inter lo agradece y rompe por su banda para el provisional 1-0. No se repone enseguida del error y por su lado Inter se da un festín sin piedad. Fea la falta al final sobre Bisseck. Debía irse al Aston Villa y, probablemente, todavía tiene la cabeza en otra parte.
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