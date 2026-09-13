La entrada de Musah en lugar de Modric fue una de las claves de la remontada del Milan ante la Lazio para el 2-2. Produce cierto efecto solo escribirlo porque hablamos de una leyenda del fútbol, el croata, y de un centrocampista discreto como el ex del Valencia. Aclaración obligada: un mal día le puede pasar hasta a los más grandes y de Modric se puede hablar tranquilamente de la peor actuación ofrecida desde que viste la camiseta del Milan. La luz del número 14, ahogada tanto por la presión asfixiante preparada por Gattuso como por la falta de movilidad de los mediapuntas y extremos del Milan en la primera mitad.
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Milan, las cifras indican la dificultad de Modric: Amorim estudia un uso ad hoc para el campeón croata
Los datos señalan una dificultad evidente
Que levante la mano quien antes de ayer hubiera asistido alguna vez a cinco errores consecutivos de Modric en fase de construcción. Probablemente nadie. Lukita, como le llaman sus compañeros, tuvo un 50% de acierto en los pases largos, un 38% en los pases progresivos (3 de 8 intentos) y un 40% de pases completados en el área (40%). La lectura sobre una actuación de gran dificultad del campeón croata llega directamente de Amorim: "Tenemos que ser realmente buenos con el balón para que Luka se sienta cómodo en el partido. Si convertimos el encuentro en continuos intercambios de golpes y carreras desenfrenadas, no es el tipo de partido para Luka. Y por eso cambiamos el planteamiento en la segunda parte metiendo a Musah: habíamos entendido que necesitábamos algo más de ritmo en el centro del campo. Además, creo que Luka bajaba demasiado cerca de los centrales, encontrándonos así con cuatro jugadores solo para iniciar la jugada y con menos hombres entre líneas. Podemos jugar con Luka y lo hemos demostrado en los últimos partidos, pero para hacerlo tenemos que transformar el encuentro en un dominio de posesión y control. Si lo convertimos en un partido de ida y vuelta, para él se vuelve imposible"
USO DIFERENTE
El dinamismo de Musah y su capacidad para transformar rápidamente la fase de transición en la ofensiva son demasiado centrales en esta primera fase para Amorim: el equipo sigue estando poco brillante desde el punto de vista físico y mental como para aspirar a un fútbol dominante. Por eso el técnico portugués debe estudiar un uso ad hoc de Modric: a sus 41 años recién cumplidos no se le pueden pedir milagros al ex Balón de Oro. A la hora de interpretar las características del rival, habrá que hacer una valoración sobre Modric y sobre Musah: el número 14 puede expresar toda su magia contra rivales que juegan con el bloque bajo y no contra los que, como la Lazio, vienen a presionar arriba al poseedor del balón y buscan los uno contra uno por todo el campo. Modric es un equívoco táctico que debe resolverse también por respeto a la inmensa grandeza del futbolista y a lo que ha demostrado, con orgullo y sacrificio, en su experiencia en Milán.
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