Que levante la mano quien antes de ayer hubiera asistido alguna vez a cinco errores consecutivos de Modric en fase de construcción. Probablemente nadie. Lukita, como le llaman sus compañeros, tuvo un 50% de acierto en los pases largos, un 38% en los pases progresivos (3 de 8 intentos) y un 40% de pases completados en el área (40%). La lectura sobre una actuación de gran dificultad del campeón croata llega directamente de Amorim: "Tenemos que ser realmente buenos con el balón para que Luka se sienta cómodo en el partido. Si convertimos el encuentro en continuos intercambios de golpes y carreras desenfrenadas, no es el tipo de partido para Luka. Y por eso cambiamos el planteamiento en la segunda parte metiendo a Musah: habíamos entendido que necesitábamos algo más de ritmo en el centro del campo. Además, creo que Luka bajaba demasiado cerca de los centrales, encontrándonos así con cuatro jugadores solo para iniciar la jugada y con menos hombres entre líneas. Podemos jugar con Luka y lo hemos demostrado en los últimos partidos, pero para hacerlo tenemos que transformar el encuentro en un dominio de posesión y control. Si lo convertimos en un partido de ida y vuelta, para él se vuelve imposible"