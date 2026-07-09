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Tomori MilanGetty Images

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Milán: Lampard quiere fichar a Tomori del Coventry; el defensa inglés se lo está pensando

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Milán, Gila pone a Tomori en el mercado: el exjugador del Chelsea podría volver a la Premier League

Ajetreo en el Milan. Mario Gila llegará este fin de semana a Milán para someterse a reconocimientos médicos y firmar con el club de la via Aldo Rossi. La llegada del defensa español complica la continuidad de Fikayo Tomori: su contrato vence en 2027 y las negociaciones de renovación están estancadas desde hace meses.

  • EL COVENTRY PRESIONA

    Tomori, que antes no quería irse, ahora valora dejar el Milan y ya lo ha comentado con su entorno. El Milan busca sacar al menos 15 millones por su traspaso, pues ha recibido varios acercamientos de la Premier League; el más firme es el de Frank Lampard. El recién ascendido Coventry ha mostrado interés en el exjugador del Chelsea, quien pide tiempo para valorar su futuro.

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