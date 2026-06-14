Tras semanas de rumores, llamadas y negociaciones, Ralf Rangnick rechazó la oferta del Milan y renovó su contrato como seleccionador de Austria hasta 2028. En declaraciones a Sport Krone, el alemán habló de las conversaciones con los rossoneri y dio su versión de los hechos.
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Milán, la versión de Rangnick tras el «no»: «Hubo contactos y conversaciones, pero por su parte no había claridad. Quedarme en Austria fue la decisión correcta»
«Desde el principio dije que la renovación depende de varios factores, entre ellos quién seguiría en mi cuerpo técnico. Por eso puedo anunciar con satisfacción: la decisión correcta es seguir en el cargo tras el Mundial».
Hace tres semanas hubo un primer contacto con el Milan y mantuvimos conversaciones. Desde el principio dejé claro que necesitaba certeza antes del Mundial, por mí, por el equipo, por el país, por la Federación Austriaca de Fútbol y por mis jugadores. Lo comuniqué con claridad, pero ellos aún no la tenían.