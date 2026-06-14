«Desde el principio dije que la renovación depende de varios factores, entre ellos quién seguiría en mi cuerpo técnico. Por eso puedo anunciar con satisfacción: la decisión correcta es seguir en el cargo tras el Mundial».





Hace tres semanas hubo un primer contacto con el Milan y mantuvimos conversaciones. Desde el principio dejé claro que necesitaba certeza antes del Mundial, por mí, por el equipo, por el país, por la Federación Austriaca de Fútbol y por mis jugadores. Lo comuniqué con claridad, pero ellos aún no la tenían.