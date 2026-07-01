La situación se complicará por la decisión del Milan de hacer debutar a su joven promesa en la Serie A —Fonseca lo alineó por sorpresa como titular en el partido contra el Génova del 15 de diciembre de 2024, el día del 125.º aniversario del nacimiento del club— a relegarlo brutalmente a la Primavera, sino también las delicadas negociaciones para prorrogar un contrato que expiraría al final de esa temporada. La negociación fracasó, y Liberali, a regañadientes, dejó el Milan gratis (con solo el 50 % de una futura venta) para fichar por el Catanzaro de la Serie B, pese a que la antigua directiva rossonera intentó cederlo al Torino en mejores condiciones.

En Calabria encuentra el entorno ideal para crecer y un técnico experto con jóvenes, Alberto Aquilani, que lo consolida como titular desde enero —tras la grave lesión de Alphadjo Cissé— y con quien rozó un histórico ascenso a la Serie A en la final de play-offs contra el Monza. Con 4 goles y 4 asistencias en 30 partidos.