Milan, la Roma vuelve a por Nkunku: petición de Gasperini, la respuesta del club rossonero

La calidad técnica y los destellos de Nkunku no están en discusión, pero lo que le ha faltado al francés en los últimos años ha sido continuidad de uso y de rendimiento. Gasperini siente debilidad por el ex del Leipzig, lo sigue y lo valora desde hace varios años, hasta el punto de que lo entrenaría con mucho gusto y de que ya en el último mercado de invierno había pedido su fichaje a la pareja Ranieri-Massara.