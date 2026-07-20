Milán: la Lazio quiere a Yunus Musah; lo pide Gattuso y ya hay oferta

Yunus Musah podría seguir en la Serie A la próxima temporada, aunque no necesariamente con el Milan. El centrocampista estadounidense, que se perdió el Mundial tras una temporada irregular (27 partidos, 9 como titular y 2 goles en todas las competiciones), ha vuelto a Milanello tras su cesión al Atalanta, pero su futuro en el club rossonero no está garantizado. Amorim, antes de autorizar su salida, quiere verlo entrenar y probarlo en un amistoso (el Milan jugará el sábado 25 de julio en casa del Celtic); aun así, su marcha sigue siendo una opción, sobre todo si se obtienen ingresos para reinvertir en el mercado.