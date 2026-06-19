Milán, la Juventus intenta fichar a Comotto: la respuesta del club rossonero

Comotto nació en 2008 y se formó en Perugia, Inter, Fiorentina y Milan. Es un base —también ha jugado de mediapunta y extremo— físico, dinámico, con técnica y visión de juego. Allegri lo valoró desde el primer día por su personalidad y le auguró un gran futuro con la camiseta rossonera. Ahora le tocará a Amorim decidir si lo mantiene en la plantilla tras la excelente temporada que ha cuajado cedido en el Spezia, a pesar del descenso del club ligur a la Serie C.