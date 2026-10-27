Tras meses de contactos y una larga negociación, Cardinale y Krosche están de acuerdo tanto en el proyecto como en los ámbitos en los que podrá trabajar el ex del Leipzig y del Eintracht de Fráncfort. Tampoco habría problemas económicos para alcanzar un acuerdo total, pero queda una cuestión por resolver antes de ponerlo por escrito: el AC Milan no quiere pagar la cláusula de rescisión, que asciende a una cifra de entre cinco y siete millones de euros.





Pese a que la relación ha terminado, el contrato entre Krösche y el Eintracht sigue vigente hasta 2028. El AC Milan tendría que pagar una cláusula de entre 5 y 7 millones de euros para liberarlo antes de tiempo.