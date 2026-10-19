Markus Krosche ha planteado peticiones concretas a Cardinale y entre ellas está la de llevarse al AC Milan a Timmo Hardung, su fiel director deportivo y mano derecha, que lo ha acompañado tanto en Leipzig como en Fráncfort. Hoy, Hardung se reunirá con el club alemán, que, sin embargo, parece haberle confirmado ya su intención de retenerlo.