Milan, Kostov es el fichaje de futuro: la joya del Estrella Roja ha convencido a Amorim y al área de scouting

En Belgrado no tienen dudas sobre el futuro de este chico. Tanto es así que el director deportivo del club, Mitar Mrkela, ha recurrido a una comparación muy pesada, sobre todo si se lee en clave del Inter: "Kostov juega el mejor fútbol que cualquier otro jugador de su edad, no sé si de los últimos años, quizá desde Dejan Stankovic. Con 17 años ya ha decidido muchos partidos importantes. Es un jugador increíble en términos de calidad y todavía sigue creciendo. Ha marcado 9 goles en liga, ha firmado 7 asistencias, y como centrocampista participa mucho tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. Sus números son fantásticos, y creo que será un nuevo traspaso récord para nuestro fútbol".