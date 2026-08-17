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cm grafica nico gonzalez
Emanuele Tramacere

Traducido por

Milan-Juventus, ¿nuevo intercambio a la vista? Nico González por Fofana o Tomori

AC Milán
Juventus
Y. Fofana
Nico González

La idea de última hora de un intercambio de «descartes» podría tomar forma entre el Milan y la Juventus

Tanto en casa del Milan como en la Juventus, los dos entrenadores, Ruben Amorim y Luciano Spalletti, siguen lidiando con jugadores que, por un motivo u otro, a menos de 7 días del inicio del campeonato todavía forman parte de la plantilla de los dos clubes pese a que, a todos los efectos, están considerados como excedentes.

Entre estos jugadores están Youssouf Fofana en el caso del Milan y Nico Gonzalez en el de la Juventus, dos futbolistas que están fuera de los planes por motivos diferentes pero que, con el paso de los días, podrían convertirse en dos oportunidades para los equipos rivales.


  • La Juventus, a por Fofana y Tomori

    Luciano Spalletti ha sido claro: quiere dos jugadores "fotocopia" por puesto para que pueda surgir una competencia sana que eleve el rendimiento de todos. Desde hace tiempo, la Juventus quiere un centrocampista central "rompeolas", con físico y solidez, para colocarlo por delante de la defensa y que pueda sustituir o acompañar a Manuel Locatelli y Khephren Thuram.

    El nombre de Frank Kessie es desde hace tiempo el favorito, pero inmediatamente después de la decisión de Amorimo de incluir al francés en la lista de descartes del Milan, los agentes de Fofana contactaron con la cúpula de la Juventus proponiendo el traspaso a Turín del exjugador del Mónaco.

    Además, previendo la salida de Gatti y Rugani, también podría venir bien un central diestro de aquí al cierre del mercado y, según Sky Sport, en el punto de mira ha vuelto a aparecer Fikayo Tomori, también él en la rampa de salida del Milan.

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  • Ofrecen a Nico González al Milan

    El AC Milan, en cambio, espera completar una revolución en la mediapunta y por detrás de Goncalo Ramos. Solo Pulisic tiene asegurada su continuidad, con Loftus-Cheek como comodín, pero tanto Nkunku como Leao siguen en la rampa de salida y, en ese caso, habrá que sustituirlos. El fichaje de Moreira podría jugar ahí, sí, pero también como carrilero, y entonces resulta evidente la necesidad de cerrar al menos otra incorporación, preferiblemente zurda.

    Aquí es donde entra en escena Nico González, de regreso a su pesar tras su cesión al Atlético de Madrid, con ganas de volver con Simeone y que ya le ha reiterado a Spalletti que no quiere quedarse en Turín. Sus agentes, a la espera de entender si habrá un último margen para volver a convertirlo en un Colchonero, también lo han ofrecido al AC Milan, que no ha cerrado del todo la puerta.

  • ¿Intercambio de última hora?

    Y entonces, como informa Tuttosport, con el paso de los días y a medida que se acerca el final del mercado, la posibilidad de un intercambio directo entre los dos futbolistas empezará a convertirse en una oportunidad que no hay que dejar pasar. Obviamente queda por ajustar la diferencia de valoración de ambos traspasos, pero la distancia no es abismal. Fofana por Nico González sigue siendo una idea, todavía no caliente, pero fácilmente viable. El mismo discurso podría hacerse, en cambio, también por Tomori.

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