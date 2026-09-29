El AC Milan ha vuelto a entrenarse después de disfrutar de una semana de vacaciones para recargar pilas de cara al tour de force que espera al equipo rossonero en el mes de octubre, con 7 partidos oficiales en 31 días. Amorim debe hacer frente a una noticia decididamente negativa: Saelemakers se lesionó un tobillo durante la sesión de hoy.
Milan, jarro de agua fría para Saelemaekers y Amorim: pruebas instrumentales en las próximas horas para entender el alcance de la lesión
Pruebas instrumentales
Según ha podido saber nuestra redacción, en las próximas horas Alexis Salelemakers se someterá a pruebas instrumentales para conocer el alcance del esguince de tobillo. Una vez se tenga el parte médico con el profesor Mazzoni, se establecerá el proceso de rehabilitación para el exRoma, que se había quedado en Milanello trabajando, dado que el nuevo seleccionador de Bélgica Van Bommel había preferido probar a otros jugadores en esta ventana de partidos válidos para la Nations League.
Malas noticias para Amorim
La lesión de Saelemekers es, sin duda, una pésima noticia para Amorim, que quería trabajar intensamente con el belga durante este parón para aumentar su grado de conocimiento en el nuevo rol que ha pensado para él: el de mediapunta izquierdo. La buena actuación ofrecida contra el Lecce había reforzado la convicción del técnico portugués, que ahora cruza los dedos esperando un pronto regreso de Alexis a los terrenos de juego.
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