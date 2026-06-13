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Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Milán: Jaissle dispuesto a renunciar a su sueldazo; el problema es la cláusula. Ojo a Amorim

AC Milán
M. Jaissle
O. Glasner
Fichajes

Milán: Cardinale e Ibrahimovic se han reunido con Jaissle en Londres; sigue la búsqueda de entrenador.

Matthias Jaissle gana terreno en la búsqueda de entrenador para el Milan. Con 38 años, ha conquistado dos Ligas de Campeones de Asia con el Al Ahli y se formó enla cantera del Red Bull Salzburgo, donde mostró un fútbol moderno y ofensivo que entusiasma a los cazatalentos, a Cardinale y a Ibrahimovic. Tras un par de videollamadas, la directiva rossonera se reunió ayer con Jaissle en Londres.

  • GRAN RENUNCIA

    Es cuestión de química. Entre Ibrahimovic y Rangnick nunca la hubo, con Jaissle sí. Desde los primeros contactos. El asesor sénior de RedBird quedó impresionado por las ideas del técnico de 1988, dispuesto a renunciar a gran parte de su contrato de 11 millones de euros para entrenar al Milan.

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  • PUNTO: CLÁUSULA

    El principal obstáculo entre Jaissle y el Milan es la cláusula de seis millones de euros para liberarlo del club saudí. Cardinale no está dispuesto a pagar por el técnico alemán. En segundo plano sigue Amorim, exjugador del Manchester United, aunque las perspectivas no son positivas.

  • GLASNER EN LA SALA DE ESPERA

    Jaissle presiona a Glasner: el técnico austriaco aguarda la confirmación oficial del Milan. Sin ella, el acuerdo de dos años a 3,5 millones por temporada, más una opción para un tercero, no tiene valor. Su entorno admite preocupación tras el precedente Rangnick. En las próximas 24-28 horas el Milan despejará las dudas sobre el candidato que sigue siendo favorito.