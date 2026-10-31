Maignan 7,5: la intervención prodigiosa ante Spence desafía las leyes de la física por la fuerza que consigue imprimirle al balón pese a que la jugada lo pilla a contrapié. Está listo, muy listo, también ante el potente disparo de Sucic. En la segunda parte dirige a la defensa. Líder.

Gila 7: frena las aspiraciones de Carlos Augusto, el jugador del momento en el Inter. Sorprende por su capacidad para leer siempre la jugada con un segundo de antelación, lo que le permite anticiparse a su rival directo. Combativo y capaz de tirar del equipo.

De Winter 6,5: su mala colocación en el gol de Bastoni empaña una actuación muy sólida tanto en el marcaje a Thuram como en la salida de balón desde atrás. Responde con carácter al mal partido de la jornada anterior contra el Bologna.

Pavlovic 7,5: se crece en el ambiente de batalla del derbi y gana todos los duelos con una fuerza impresionante. Rompe la línea y genera oportunidades en campo rival. Pero es el corte ante Barella a la altura del punto de penalti lo que lo sitúa entre los tres mejores del Milan. Guerrero.

Diawara 6,5: merece un aplauso por no dejarse dominar por la emoción de su primera titularidad en una ocasión tan especial. En la primera parte, Spence acelera, pero él no se tambalea. Atento y preciso, firma una actuación sin errores evidentes. Soldado. (desde el 81, Bartesaghi, sin calificar)

Musah 6,5: siempre atento a cubrirle las espaldas a Modric, aporta equilibrio al juego del Milan. Tiene el gran mérito de provocar la falta que Moreira convertirá en el gol del 3-1. Solo comete un error en una salida con el balón en los pies al final del partido. Sólido. (desde el 81, Jashari, sin calificar)

Modric 7: los cambios de juego del croata en los primeros veinte minutos hacen saltar por los aires el plan de partido del Inter. Extraordinaria inteligencia táctica y técnica sensacional del número 14 del Milan, para quien la edad es solo un detalle sin importancia. Leyenda.

Rabiot 7,5: ahora mismo ningún centrocampista de la Serie A influye tanto en los partidos como él: marca el ritmo del juego, ataca los espacios y defiende con fuerza. Y marca un gol (el quinto en Liga). ¿Qué más se le puede pedir?

Moreira 8: en la primera parte resulta imparable para cualquiera, incluso para un equipo tan fuerte como el Inter. Da las dos asistencias de los dos primeros goles del Milan y después le pide a Modric que le deje lanzar la falta en el minuto 43: el balón traza un arco y acaba en la escuadra. Fenomenal. (desde el 88, Hutchinson, sin calificar)

Pulisic 7,5: confirma que es el hombre de los derbis del Milan por excelencia: vuelve a marcar, esta vez de cabeza para abrir el marcador. Se mueve por todo el frente de ataque con muchas ganas de conseguir esta victoria. Letal. (desde el 81, Cisse, sin calificar)

Ramos 6: la nota premia una entrega fuera de lo común: su trabajo para el equipo permite mantener al Inter más atrás. Todavía le faltan agresividad y determinación donde hacen falta, pero esta noche a Amorim también le vale así. (desde el 88, Terracciano)

Amorim 7,5: prepara a la perfección un partido de gran carga emocional y muy complicado. Su apuesta por Diawara es valiente y acertada.