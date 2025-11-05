Milan e Inter cierran la compra de San Siro por 197 millones de euros

Por primera vez en casi ocho décadas, San Siro, uno de los estadios más históricos del fútbol, ya no pertenece a la ciudad de Milán. El 5 de noviembre, AC Milan e Inter completaron de manera conjunta la adquisición del estadio y del terreno circundante por 197 millones de euros, poniendo fin a la propiedad municipal que se remontaba a 1947.

La transacción, aprobada por el Ayuntamiento a finales de septiembre, se finalizó antes de lo previsto tras asegurar ambos clubes las garantías financieras necesarias. El acuerdo también incluye el complejo inmobiliario adyacente, lo que permitirá a los gigantes milaneses planificar una moderna arena de 71,500 asientos al oeste del sitio actual. Esta compra marca el inicio de una nueva era para el fútbol italiano.

Durante mucho tiempo considerado un relicto de la edad de oro de la Serie A, el San Siro, también conocido como Stadio Giuseppe Meazza, está listo para dar paso a un ambicioso proyecto de reurbanización liderado por los arquitectos Sir Norman Foster y David Manica, el mismo dúo responsable del Estadio Wembley de Londres.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎