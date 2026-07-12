El Milan se lanza a por Ederson. El club rossonero podría negociar con el Atalanta para fichar al centrocampista brasileño de 26 años, cuyo traspaso al Manchester United se frustró tras no superar los reconocimientos médicos. El jugador, que acaba de participar en el Mundial con la Seleção de Carlo Ancelotti, podría así recalar en el equipo de Rubén Amorim.
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Milán intensifica su interés por Ederson; gusta a Amorim y ya hay contactos con el Atalanta y su entorno
El Milan ha contactado con los agentes de Ederson. Sabe que el Atalanta pide 50 millones, misma cifra de su traspaso a la Premier, aunque su contrato vence en 2027 y eso podría bajar el precio. Por ahora no hay negociación entre los clubes, aunque sí han hablado con los agentes del exjugador de la Salernitana, descubierto por Walter Sabatini.
El nuevo técnico del Milan, Rubén Amorim, admira a Ederson, centrocampista versátil y eficaz en ambas fases del juego. El club lo ve como el perfil ideal para reforzar el medio campo, donde ya están Luka Modric, Adrien Rabiot, Ardon Jashari y Samuele Ricci. El suizo, valorado en al menos 30 millones, y el exjugador del Torino interesan al Atalanta, aunque no hay intercambio en marcha. Por ahora no hay negociaciones, pero la idea existe.
Ederson ya dejó Inglaterra. Ahora descansa con su familia tras el Mundial, triste porque quería jugar con el Manchester United en la Premier y volver a la Liga de Campeones: Ahora el Atalanta quiere volver a acogerlo, pues lo ve en plena forma y siempre disponible. Por eso le preparará una oferta de renovación en los próximos días.
El objetivo es renovar a Ederson, quien tiene un año más de contrato, para negociar con calma y confirmar la confianza en su estado físico. Giuntoli le ofrecerá la extensión, aunque aún se desconoce su decisión. Hace un año, en las reuniones de fichajes con el Manchester United, Amorim ya valoró mucho a Ederson. Ahora podrían reencontrarse en el Milan.
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