El nuevo técnico del Milan, Rubén Amorim, admira a Ederson, centrocampista versátil y eficaz en ambas fases del juego. El club lo ve como el perfil ideal para reforzar el medio campo, donde ya están Luka Modric, Adrien Rabiot, Ardon Jashari y Samuele Ricci. El suizo, valorado en al menos 30 millones, y el exjugador del Torino interesan al Atalanta, aunque no hay intercambio en marcha. Por ahora no hay negociaciones, pero la idea existe.







