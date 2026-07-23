Milan: Inácio sigue siendo el favorito de Amorim para reforzar la defensa; estas son las alternativas

Que el del Milan no será un mercado de rebajas ya está bastante claro desde ahora mismo. Después de resolver a toda prisa la cuestión del delantero centro, con el carísimo fichaje de Gonçalo Ramos, el AC Milan debe preocuparse ahora por la defensa, una línea en la que Amorim querría dos incorporaciones. La primera llegó con el español Gila, mientras que para la segunda es probable que se hable portugués: Inacio sigue siendo el favorito del nuevo técnico del AC Milan.





El gasto estimado por Inacio rondará los 35 millones, si el Sporting de Lisboa lo permite. Es bastante evidente que será necesario cerrar algún ingreso importante. Leao, en este sentido, sigue en el aire y es el principal candidato a abandonar el equipo.