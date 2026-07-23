La llegada de Cardinale a las 9:00 a Milanello dio inicio a una jornada muy intensa, especialmente en el frente del mercado de fichajes. El propietario del AC Milan se detuvo durante mucho tiempo con Ruben Amorim para hacer balance de la situación de forma muy detallada, también a la luz de estas dos primeras semanas de trabajo en Milanello. El técnico portugués reiteró la necesidad de seguir actuando en la línea defensiva, teniendo en cuenta que Fikayo Tomori dejará con toda seguridad el club en este mercado porque no entra en sus planes.
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Milan: Inácio sigue siendo el favorito de Amorim para reforzar la defensa; estas son las alternativas
Inácio, el favorito
Que el del Milan no será un mercado de rebajas ya está bastante claro desde ahora mismo. Después de resolver a toda prisa la cuestión del delantero centro, con el carísimo fichaje de Gonçalo Ramos, el AC Milan debe preocuparse ahora por la defensa, una línea en la que Amorim querría dos incorporaciones. La primera llegó con el español Gila, mientras que para la segunda es probable que se hable portugués: Inacio sigue siendo el favorito del nuevo técnico del AC Milan.
El gasto estimado por Inacio rondará los 35 millones, si el Sporting de Lisboa lo permite. Es bastante evidente que será necesario cerrar algún ingreso importante. Leao, en este sentido, sigue en el aire y es el principal candidato a abandonar el equipo.
LAS ALTERNATIVAS
El Milan también habló con Mendes sobre la situación de Tiago Gabriel: el defensa del Lecce gusta también al Napoli y cuesta unos 25 millones de euros. Puede convertirse en una opción. En los últimos días le fue ofrecido al Milan el defensa colombiano Lucumi que tiene una promesa del Bolonia válida para este mercado de fichajes: puede salir por 26/27 millones de euros. Más alejadas están las opciones que llevan a los defensas del Udinese Kristensen y Solet.
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