Milán: Ibrahimovic quiere a Krosche; un Rangnick menos problemático con grandes resultados en el mercado de fichajes

El proyecto del Milan sigue sin definirse, con un retraso injustificado respecto a las declaraciones de Cardinale, que prometía cerrar todas las negociaciones en una semana. Han pasado 19 días desde el anuncio de los despidos de Allegri, Tare, Furlani y Moncada, y aún no se ha cubierto ningún puesto.





Además, desde anoche hay un candidato menos: Ralf Rangnick se retiró, cansado de esperar señales del club de la vía Aldo Rossi. Ahora el interés se centra en Markus Krösche, joven directivo alemán de 1980 y actual director deportivo del Eintracht de Fráncfort.