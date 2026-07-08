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grafica Alajbegovic milan 2026Getty Images

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Milán: Ibrahimovic apuesta por Alajbegovic; este es el precio que pide el Bayer Leverkusen

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Milán: el bosnio Alajbegovic también está en la lista de Amorim para el ataque.

Zlatan Ibrahimovic, comentarista del Mundial para Fox Sports, quedó cautivado por Kerim Alajbegovic, joven extremo bosnio de 2007, tras su gol a Catar en el último partido de grupo: «El remate fue precioso. La técnica fue perfecta, pero lo que más me llamó la atención fue la confianza que mostró antes del gol: cómo pidió el balón e intuyó el momento. Los grandes jugadores no esperan las ocasiones, las crean. Todos hablan del gol, pero para mí no es lo más importante: lo sorprendente es su valentía. Un chico de dieciocho años en el Mundial, bajo presión, con millones de personas mirándolo, juega como si fuera el dueño del estadio. Eso es poco común. Muchos jugadores jóvenes tienen 

talento

El talento abunda, pero sin personalidad no sirve. Al observarlo, no vi a un chico esperando jugar bien. Vi a un jugador que creía ser el mejor sobre el terreno de juego. La gente dirá que este es el comienzo de su carrera. Quizás. Pero si mantiene esta mentalidad, este gol será recordado como el momento en el que el fútbol se dio cuenta de quién es Kerim Alajbegović. El Mundial es el lugar donde nacen las estrellas. Hoy ha aparecido una nueva». 

  • IBRA RECOMIENDA A ALAJBEGOVIC

    Ibrahimovic escribió por WhatsApp a Cardinale: «Fichamos a Alajbegovic». El asesor sénior de Red Bird lo destacó entre los talentos del Mundial: el jugador de 2007, del Bayer Leverkusen, comprado por unos 8 millones al Red Bull Salzburgo.


    Es un extremo ambidiestro que puede actuar por ambas bandas, como mediapunta o segundo punta. Destaca por su regate, técnica y velocidad, tanto en espacios reducidos como en campo abierto.

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  • SE EMPIEZA CON 30 MILLONES

    Según informaciones de Alemania, el Bayer Leverkusen escuchará ofertas por Alajbegovic en este mercado, siempre que superen los 8 millones invertidos. El club alemán lo valora en unos 30 millones por sus actuaciones con la selección. El Milan, no obstante, deberá competir con varios clubes italianos (Atalanta lidera la lista) e ingleses.

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