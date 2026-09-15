El miércoles por la noche, salvo cambio de planes, Hutchinson hará su debut como titular formando pareja con Pulisic. Amorim confía en él y ya ha destacado que goza de una excelente condición física a pesar de haber llegado el último durante el mercado de fichajes de verano firmado por Cardinale-Amorim. Hutchinson, durante la presentación de la semana pasada, desveló que fue Amorim quien presionó para que llegara a Italia: "Simplemente creo que el míster me quería. Creo que habló con la directiva, ellos también estaban muy interesados, y fue bastante sencillo porque jugué contra Amorim en el partido contra el Manchester United. Creo que quedó realmente impresionado conmigo y dijo que necesitaba un jugador en esa posición que fuera zurdo; dijo que encajaba en sus parámetros, así que no fue demasiado difícil. Desde que llegué me está ayudando mucho, me habla a menudo: ha sido realmente excepcional conmigo".



