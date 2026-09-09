El último fichaje, por orden cronológico, del Milan ha sido Omari Hutchinson. El extremo ofensivo jamaicano llegó desde el Nottingham en calidad de cedido con una cesión de pago y opción de compra, y hoy se presentó en la Flagship Store de AC Milan en la Via Dante de Milán.
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Milan, Hutchinson: «Amorim me llamó diciéndome que tengo que romper los bloques bajos. ¿Sustituir a Leao? Creo en mí»
SOBRE LOS PRIMEROS DÍAS EN MILÁN Y EN EL MILAN
¿Cómo han sido tus primeros días en el mundo Milan?
«Están yendo bien. Solo he tenido que instalarme muy rápido. Ahora mismo estoy en un hotel, estoy intentando encontrar un apartamento. Con el grupo ha sido fantástico. Los entrenadores me están ayudando muchísimo y todos hablan inglés, así que por ahora ha sido fácil para mí. También los compañeros son fantásticos. Todos están intentando ayudarme a integrarme lo más rápido posible. Y desde el punto de vista del juego, creo que el míster está intentando meterme poco a poco, hacer que me acostumbre al grupo, que me acostumbre estando en el banquillo para entender el juego. Así que sí, por ese lado ha sido bastante tranquilo».
¿Qué te ha sorprendido de estos primeros días?
«La afición. Me ha llamado la atención lo apasionados que son todos por el Milan y el hambre que tienen: quieren ganar y ver a su equipo triunfar».
¿Prefieres marcar goles o dar asistencias?
«Depende. A veces me gusta dar asistencias, me da alegría, pero marcar también me da mucha confianza. Así que diría ambas cosas. Tienes que hacer las dos: para ser un mejor jugador debes saber hacer ambas. Así que intento hacerlo lo máximo posible».
Sobre Amorim y el testigo de Leao
¿Cómo surgió la oportunidad de venir aquí al Milan?
«Creo simplemente que el míster me quería. Creo que habló con la directiva, ellos también estaban muy interesados, y fue bastante sencillo porque jugué contra Amorim en el partido contra el Manchester United. Pienso que quedó realmente impresionado conmigo y dijo que necesitaba a un jugador en esa posición que fuera zurdo; dijo que encajaba en sus parámetros, así que no fue demasiado difícil».
¿Recuerdas aquel gol marcado contra Amorim?
«Sí, recuerdo el gol. Como dije antes, en mi primer partido jugado contra Amorim lo hice bien. Dijo que le impresioné y creo que eso es muy importante. Desde que llegué me está ayudando mucho, me habla a menudo: ha sido realmente excepcional conmigo».
La liga italiana es muy táctica...
«Es lo primero que me dijo Amorim cuando hablamos por teléfono por primera vez: me dijo que tendré que romper las defensas porque a veces los equipos jugarán con un bloque bajo. Creo que tengo las cualidades para hacerlo y estoy deseando saltar al campo».
¿Ya seguías la Serie A?
«Si soy sincero, no. Obviamente veía a los equipos en FIFA, a veces vídeos de highlights en Instagram y cosas así, pero ahora que me he trasladado he visto muchas más cosas y estoy listo para jugar en ella».
¿Te sientes responsabilizado por tener que sustituir a Leao?
«No realmente. Creo que jugamos en dos lados diferentes del campo. Él es un extremo izquierdo, yo juego a la derecha, pero obviamente quiero tener el impacto que tuvo él cuando lo hacía bien aquí. Creo en mí mismo y tengo un trabajo que hacer».
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