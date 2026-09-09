Milan, Hutchinson: «Amorim me llamó diciéndome que tengo que romper los bloques bajos. ¿Sustituir a Leao? Creo en mí»

¿Cómo han sido tus primeros días en el mundo Milan?

«Están yendo bien. Solo he tenido que instalarme muy rápido. Ahora mismo estoy en un hotel, estoy intentando encontrar un apartamento. Con el grupo ha sido fantástico. Los entrenadores me están ayudando muchísimo y todos hablan inglés, así que por ahora ha sido fácil para mí. También los compañeros son fantásticos. Todos están intentando ayudarme a integrarme lo más rápido posible. Y desde el punto de vista del juego, creo que el míster está intentando meterme poco a poco, hacer que me acostumbre al grupo, que me acostumbre estando en el banquillo para entender el juego. Así que sí, por ese lado ha sido bastante tranquilo».

¿Qué te ha sorprendido de estos primeros días?

«La afición. Me ha llamado la atención lo apasionados que son todos por el Milan y el hambre que tienen: quieren ganar y ver a su equipo triunfar».

¿Prefieres marcar goles o dar asistencias?

«Depende. A veces me gusta dar asistencias, me da alegría, pero marcar también me da mucha confianza. Así que diría ambas cosas. Tienes que hacer las dos: para ser un mejor jugador debes saber hacer ambas. Así que intento hacerlo lo máximo posible».