Los conceptos que Amorim está tratando de llevaral Milan representan una ruptura clara con respecto a lo propuesto la pasada temporada por Allegri y su cuerpo técnico. El bloque bajo será solo un lejano recuerdo, el objetivo es dominar el juego con una propuesta futbolística basada en la presión alta y en la recuperación del balón en campo rival. Se necesitan jugadores intensos y con una gran personalidad para saber leer las distintas fases de un partido. Jugadores al estilo de Pierre-Emile Hojbjerg por entendernos: el centrocampista danés, nacido en 1995, es una petición expresa del técnico portugués al equipo estratégico del mercado del Milan.
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Milan: Hojbjerg sigue en lo más alto de la lista de posibles refuerzos para el centro del campo; el danés quiere jugar en la Serie A
UN LÍDER PARA EL CENTRO DEL CAMPO
6 goles y 9 asistencias en 62 partidos con la camiseta del Marsella, repartidos en dos temporadas, para un Hojbjerg que se impuso desde el primer momento como uno de los mejores centrocampistas de la Ligue 1. Su ya no tan joven documento de identidad es solo un detalle para un futbolista fuerte y con una condición física y mental excepcional. El internacional danés tiene esas cualidades de liderazgo que Amorim y Cardinale quieren añadir a una plantilla compuesta por varios chicos todavía muy jóvenes.
Hacen falta salidas
En la batería de centrocampistas del Milan se corre el riesgo de quedarse sin asientos dado el gran overbooking: Rabiot, Modric, Fofana, Loftus-Cheek (que también puede jugar unos metros más adelante, en la mediapunta, ndr), Musah, Ricci, Jashari y Comotto. Sin contar a Bondo, que ni siquiera fue convocado para la concentración. Para hacer sitio a Hojbjerg, el Milan debe antes dar salida al menos a dos jugadores. ¿Los señalados? Ricci y Fofana, sobre todo.
HOJBJERG ESPERA
Vinculado por un contrato con el Marsella que expira en 2028, Hojbjerg se está entrenando con el club francés con la profesionalidad de siempre. En el Marsella mantiene una relación de gran estima mutua y solo una llamada del Milan puede sembrar dudas: el ex del Tottenham se siente halagado por el interés del AC Milan y espera novedades. La posibilidad de jugar en la Serie A le atrae desde hace tiempo y no es casualidad que su agente, desde hace dos años, sea precisamente italiano.
10/15 MILLONES
Para el Marsella, Hojbjerg es un jugador central, pero esta posición no excluye una venta en este mercado: una oferta de entre 10 y 15 millones podría bastarle al Milan, que está buscando compradores para Fofana. El centrocampista francés gusta mucho al Crystal Palace por una valoración de 15/20 millones, precisamente los que harían falta para fichar a Hojbjerg.
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