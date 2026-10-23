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Maignan espulso Bournemouth MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Milan, habla Maignan: «Fue un gesto no intencionado, estoy acostumbrado a ciertas interpretaciones de los medios... El club, el cuerpo técnico y mis compañeros saben qué clase de persona y de capitán soy»

AC Milán
M. Maignan
Bournemouth vs AC Milán
Bournemouth
Europa League

El portero publicó en una historia de Instagram sus primeras palabras tras la expulsión.

Mike Maignan fue protagonista inevitable de la decepcionantísima derrota por 3-0 que sufrió el AC Milan ante el Bournemouth en la Europa League. El portero y capitán del AC Milan fue expulsado con roja directa por empujar al rival Tyler Adams con las manos en la cara en una jugada tras un córner, durante la primera parte y cuando los ingleses ya ganaban 1-0.

Tras el partido no compareció ante los medios para hablar y varios medios informaron de que se marchó antes de tiempo del estadio, visiblemente con el rostro sombrío. El portero rompió hoy su silencio con una historia de Instagram en la que explicó su postura y se defendió de los ataques mediáticos.


  • storia maignan social

    EL MENSAJE EN REDES SOCIALES

    «Mi gesto no fue intencionado. Como todos los porteros y como en cada partido, quería hacerme espacio en mi zona. 

    Por desgracia, esto ha dado una mala imagen, especialmente a los espectadores jóvenes que nos ven.  

    El club, el cuerpo técnico y mis compañeros saben qué clase de persona y de capitán soy. Conocen mis intenciones y abandonarlos no está entre ellas.  

    Por lo demás, estamos acostumbrados a las interpretaciones de algunas personas y de ciertos medios»

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