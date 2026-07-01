El Milan aguarda con expectación el desenlace sobre el futuro de Mattia Liberali. Según milannews.it, en las últimas horas se ha celebrado una videollamada entre el presidente del Milan, Gerry Cardinale; el centrocampista, propiedad del Catanzaro; y su agente, AlessandroLucci, para analizar la situación. El nuevo entrenador, Rubén Amorim, insiste en repatriar al jugador de 2007 a Milanello.
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Milán: ha terminado la reunión entre Cardinale y los Liberales; en las próximas horas habrá contacto con el Como. ¿Qué puede pasar?
CARDINALE ENTRA EN CAMPO
Cardinale ha asumido personalmente la negociación, con una ventaja económica sobre el Como y otros clubes. Si estos deben pagar los 6 millones de la cláusula de Liberali al Catanzaro, el Milan solo abonaría la mitad. Así, podría ficharlo por solo 3 millones. Además, negocia con el Catanzaro la incorporación de los jóvenes Mattia Cappelletti (2007) y Jacopo Sardo (2006).
AHORA LE TOCA EL TURNO AL COMO
Según milannews.it, la reunión de hoy ya terminó. En las próximas horas, Mattia Liberali y su entorno hablarán de nuevo con el Como, que en las últimas semanas había tomado ventaja sobre el Sassuolo (otro equipo interesado, dirigido por Alberto Aquilani, quien ya lo había aprovechado en Catanzaro) y con el que ya tenía un acuerdo preliminar. Al saber que el Milan volvía a la puja, el Como avisó que no entrará en subastas y aguarda una respuesta positiva de Liberali.