«Con La Rvfleuze en la producción (musical), el tema pega muy fuerte, yo estoy en la banda izquierda (como) Davide Bartesaghi». El cantante francés de trap y rap La Rvfleuze ha mencionado en su nuevo tema al canterano del AC Milan como ejemplo de potencia por la banda izquierda y de grandes ganas de abrirse camino. El momento no podía ser mejor porque, tras algunas dificultades iniciales, el jugador nacido en 2005 se está ganando la confianza de Amorim. El proceso inicial fue complejo porque el técnico portugués, al contrario de la opinión generalizada, veía en el joven del AC Milan grandes cualidades ofensivas y limitaciones defensivas, que pesan más en su posición original de lateral izquierdo.
Milan, ha llegado la hora de Bartesaghi: Amorim le cambia de posición y el rapero francés La Rvfleuze lo menciona en una de sus canciones
LA EVOLUCIÓN TÉCNICO-TÁCTICA
Una de las pocas cosas positivas que dejó la gestión de Allegri la temporada pasada fue precisamente la apuesta por Bartesaghi: fue el técnico de Livorno quien confió en él y pidió al ex Tare que lo mantuviera en la plantilla pese a las numerosas ofertas, también del extranjero. Se decía que podía jugar como central izquierdo en una defensa de tres, que tenía más características de central que de lateral izquierdo, pero Amorim ha visto en él un potencial completamente distinto y lo está probando como centrocampista de banda en una posición adelantada. El examen ante el Udinese ha aportado argumentos sólidos para seguir adelante con esta idea.
NUEVA CARRERA
Amorim está totalmente inmerso en esta aventura en el AC Milan, no deja nada al azar y ha pedido a sus jugadores que salgan de sus zonas de confort. A todos, sin excepción. Desde el más veterano hasta el más joven, todos están llamados a cambiar algo para que cada integrante de la plantilla tenga un número de minutos que le deje satisfecho. La idea más atractiva, o una de las más atractivas, sigue siendo la de situar a Bartesaghi más adelantado por la izquierda: verlo correr y galopar sin descanso en Udine, creando una ocasión tras otra, dejó una pista interesante. Bartrsaghi tiene una excelente frecuencia de zancada, buen pie para centrar y una gran resistencia: todas ellas características útiles para jugar unos metros más adelantado. La prueba podría llegar ya el miércoles, cuando un Bolonia necesitado de puntos visite San Siro.
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