Milan, Gonçalo Ramos: «Me gustaría vivir mucho tiempo en Milán. Mi padre jugaba, me ayuda también hoy»

«Juego al fútbol desde siempre, no sé exactamente desde cuándo. Mi primer equipo fue el Olhanense, a los 4 años. Empecé a jugar con niños mayores que yo, ellos tenían 5 o 6 años. Yo era el más pequeño porque en ese momento no había un equipo para mi edad, pero yo quería jugar. Ese es mi primer recuerdo.
Paso mucho tiempo con mi abuelo. No sé mucho de su carrera como futbolista, sé más de la de mi padre porque me han hablado de ella. Incluso ahora me ayuda cada semana, en cada partido. Siempre es el primero en ayudarme en cualquier momento. Él jugaba, así que sabe mejor que otras personas lo que significa jugar y hacer determinadas cosas en el campo. También es el primero en decirme la verdad y en exigirme más. Si, por ejemplo, marco 5 goles en un partido, pero luego fallo uno, lo primero que me dice es: «Podías haberlo hecho mejor en esa ocasión». Siempre es directo conmigo y me empuja constantemente a mejorar y a subir de nivel. Mi madre, en cambio, es mucho más habladora que mi padre. Mi padre es más reservado, más tranquilo. Y mi madre levanta la voz porque no consigue gestionar el estrés».