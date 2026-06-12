Santiago Giménez tiene un futuro por definir. El delantero mexicano viene de su peor temporada, con cero goles. El Milan lo ha puesto en el mercado y la confianza en el exjugador del Feyenoord está en mínimos. Aun así, él cree que puede triunfar con la camiseta rossonera.
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Milán, Giménez, en el punto de mira del Tottenham: qué se sabe sobre el futuro del delantero mexicano
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El jugador se muestra confiado en el Milan, pero su entorno busca alternativas. La Lazio está interesada, pero solo bajo ciertas condiciones; hoy es una opción real aunque complicada. En las últimas horas se le ha ofrecido al Tottenham de De Zerbi. Curiosidad: el Bebote casi fichó por el club londinense en el último mercado.