Hasta ahora ha sido un Mundial espectacular en el que han brillado los grandes delanteros: desde Mbappé hasta Cristiano Ronaldo, pasando por Messi y Haaland. También David, Saibari y Cunha. Aún no ha debutado Santiago Giménez, que llegó con grandes aspiraciones. El delantero del Milan es la cuarta opción para el seleccionador mexicano Aguirre, quien prefiere a Jiménez, Quiñones e incluso a Martínez. No jugó ante Sudáfrica, participó 15 minutos contra Corea del Sur y 30 frente a la República Checa sin marcar ni asistir. Su situación refleja la última temporada con el Milan en la Serie A.
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Milán: Giménez decepciona en el Mundial y se pone en el mercado: lo que se filtra sobre el Oporto
EL MERCADO TRAS EL MUNDIAL
«El acuerdo era dejar todo en manos de mi agente y no hablar del tema mientras esté con mi selección. Después del Mundial ya veremos, pero pactamos no tocarlo durante el torneo. Por ahora, esa posibilidad no me quita el sueño. Estoy totalmente concentrado en el Mundial, un evento único que se vive pocas veces en la vida. No quiero distraerme con asuntos que no puedo controlar; confío en Dios y me centro en mi tarea».
En una entrevista con TV Azteca, “El Bebote” sugiere que podría dejar el Milan. Sabe que no es pieza clave en la nueva etapa del Rossonero y ha pedido a su agente que busque opciones.
¿DÓNDE PUEDE IR PUPO?
Rumores procedentes de México indicaron que el Oporto negociaba con el Milan por Santiago Giménez, extremo desmentido por el club luso. Los Dragones buscan otro delantero tras fichar a André Silva, pero no han iniciado gestiones por el mexicano. La opción más concreta lleva a Griezmann, del Orlando City.
Su valor contable residual es de 23,4 millones de euros, por lo que la agente Rafaela Pimenta busca una salida viable para un Milan que no puede asumir pérdidas.