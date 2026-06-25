«El acuerdo era dejar todo en manos de mi agente y no hablar del tema mientras esté con mi selección. Después del Mundial ya veremos, pero pactamos no tocarlo durante el torneo. Por ahora, esa posibilidad no me quita el sueño. Estoy totalmente concentrado en el Mundial, un evento único que se vive pocas veces en la vida. No quiero distraerme con asuntos que no puedo controlar; confío en Dios y me centro en mi tarea».





En una entrevista con TV Azteca, “El Bebote” sugiere que podría dejar el Milan. Sabe que no es pieza clave en la nueva etapa del Rossonero y ha pedido a su agente que busque opciones.