Milan-Gila, ya está: el acuerdo se cerrará a principios de semana, las cifras

Segundo fichaje del mercado de verano para los rossoneri: tras incorporar al equipo de Rubén Amorim —que mañana llegará a Milán— al nuevo ‘9’, Gonçalo Ramos, el Diavolo se dispone a cerrar también la llegada del defensa español dela Lazio, operación que se ha acelerado y que se espera cerrar a principios de semana.











