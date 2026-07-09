Mario Gila ya es del Milan. El defensa español lo confirmó esta mañana en Formello, donde se concentra la Lazio: «Me voy en los próximos días». Firmó autógrafos y saludó a los aficionados.
Traducido por
Milán, Gila se despide de la Lazio: «Me voy en los próximos días». El viernes se someterá a los reconocimientos médicos con el club rossonero
VISITAS MÉDICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA
Mario Gila viajará mañana a Milán para someterse a los reconocimientos médicos en la clínica La Madonnina y cerrar su fichaje por el Milan. El club rossoneri ultima los últimos detalles administrativos con la Lazio.
LOS DETALLES DEL NEGOCIO
El Milan y la Lazio acordaron un traspaso de 27 millones fijos más 3 en variables. Las negociaciones duraron menos de una semana gracias al agente de Gila, Alejandro Camano, y a la firme decisión de Cardinale, que aceptó la petición de Lotito. La Lazio ingresará 15 millones, y el resto irá al Real Madrid, que posee el 50 % de los derechos de reventa.
Gila firmará un contrato de 5 millones de euros netos por temporada hasta 2031.
VIERNES: REVISIONES MÉDICAS
Según nuestra redacción, Mario Gila llegará esta noche a Milán sobre las 20:20. Las pruebas médicas con el Milan en la clínica privada La Madonnina están previstas para el viernes 10 de julio.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias