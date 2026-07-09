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Milán, Gila se despide de la Lazio: «Me voy en los próximos días». El viernes se someterá a los reconocimientos médicos con el club rossonero

AC Milán
Fichajes

Milán ya tiene su segundo fichaje: Gila confirma que pronto se someterá a las pruebas médicas con el club rossonero.

Mario Gila ya es del Milan. El defensa español lo confirmó esta mañana en Formello, donde se concentra la Lazio: «Me voy en los próximos días». Firmó autógrafos y saludó a los aficionados. 

  • VISITAS MÉDICAS DURANTE EL FIN DE SEMANA

    Mario Gila viajará mañana a Milán para someterse a los reconocimientos médicos en la clínica La Madonnina y cerrar su fichaje por el Milan. El club rossoneri ultima los últimos detalles administrativos con la Lazio.

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  • LOS DETALLES DEL NEGOCIO

    El Milan y la Lazio acordaron un traspaso de 27 millones fijos más 3 en variables. Las negociaciones duraron menos de una semana gracias al agente de Gila, Alejandro Camano, y a la firme decisión de Cardinale, que aceptó la petición de Lotito. La Lazio ingresará 15 millones, y el resto irá al Real Madrid, que posee el 50 % de los derechos de reventa.

    Gila firmará un contrato de 5 millones de euros netos por temporada hasta 2031.

  • VIERNES: REVISIONES MÉDICAS

    Según nuestra redacción, Mario Gila llegará esta noche a Milán sobre las 20:20. Las pruebas médicas con el Milan en la clínica privada La Madonnina están previstas para el viernes 10 de julio.

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