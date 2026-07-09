Milán, Gila se despide de la Lazio: «Me voy en los próximos días». Amorim le espera el lunes para la concentración del Rossonero

El Milan y la Lazio acordaron un traspaso de 27 millones fijos más 3 en variables. Las negociaciones duraron menos de una semana gracias al agente de Gila, Alejandro Camano, y a la firme decisión de Cardinale. La Lazio ingresará 15 millones, y el resto irá al Real Madrid, que posee el 50 % de una futura reventa.

Gila firmará un contrato de 5 millones de euros netos por temporada hasta 2031.