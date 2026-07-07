Mario Gila ya es del Milan. Acuerdo con la Lazio por 27 millones más 3 en bonificaciones. RubenAmorim, que ya contó con GonçaloRamos, suma así otro fichaje pedido. Aunque aún no hay cifras oficiales —se esperan con la publicación del balance recién abierto—, Milannews.it calcula el impacto de la operación en los gastos del Rossonero con los números que circulan.
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Milán, Gila cuesta lo mismo que Tomori: el impacto en el presupuesto
GILA EN EL MILÁN: EL IMPACTO EN EL BALANCE
Cardinale ha acordado con Lotito pagar al Real Madrid el 50 % del traspaso: unos 27 millones más 3 en variables. El jugador, que aún se beneficia del decreto de crecimiento, firmará por cinco años a cambio de 4,5 millones netos más 1 de bonificación. Según Milannews.it, el Milan pagará unos 11,8 millones anuales entre amortización y salario bruto.
Gila: 5,4 M de amortización + 6,4 M de salario bruto = 11,8 M anuales.
Curiosamente, es la misma cifra que el coste anual de Tomori, cuyo contrato vence en 2027 y podría salir este verano.
Tomori: (amortización 7,3 millones - salario bruto 4,5 millones) 11,8 millones al año
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