La declaración confirma que la relación entre el Milan y Massimiliano Allegri —una sola temporada que acabó con un decepcionante quinto puesto y la ausencia en la próxima Liga de Campeones— no ha terminado bien. Aún no hay acuerdo sobre la rescisión ni la indemnización para el técnico y su cuerpo técnico, paso clave para que pueda fichar por el Nápoles, con el que ya tiene un preacuerdo de tres años. El entorno del técnico pide unos 5 millones, mientras que la primera oferta del club fue de 500 000 euros. No se descarta que Allegri dimita y luego demande al Milan por daño a su imagen.