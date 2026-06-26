Gerry Cardinale, propietario del Milan, anunció hoy a través de los canales oficiales del club el nombramiento de Massimo Calvelli como nuevo director general, en sustitución de Giorgio Furlani. En su mensaje, el número uno de la calle Aldo Rossi lanzó una pulla al exentrenador Massimiliano Allegri, destituido el 25 de mayo junto al director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada.
Traducido por
Milán: Gerry Cardinale vuelve a lanzar una pulla al exentrenador Allegri: «Queremos jugar para ganar en lugar de para no perder; recuperemos la cultura de la victoria»
LAS PALABRAS DEL CARDENAL
«El mandato es claro: queremos jugar para ganar, no solo para no perder, en todo lo relacionado con el AC Milan, especialmente en el campo. Desde hoy, toda la organización se beneficiará de su dedicación plena y de su urgencia por recuperar la cultura de la victoria», afirma Gerry Cardinale, quien, en sustitución de Allegri, ha elegido al portugués Rubén Amorim como nuevo entrenador.
LA CONGELACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
La declaración confirma que la relación entre el Milan y Massimiliano Allegri —una sola temporada que acabó con un decepcionante quinto puesto y la ausencia en la próxima Liga de Campeones— no ha terminado bien. Aún no hay acuerdo sobre la rescisión ni la indemnización para el técnico y su cuerpo técnico, paso clave para que pueda fichar por el Nápoles, con el que ya tiene un preacuerdo de tres años. El entorno del técnico pide unos 5 millones, mientras que la primera oferta del club fue de 500 000 euros. No se descarta que Allegri dimita y luego demande al Milan por daño a su imagen.
CARDINALE PRESENTA A CALVELLI
El comunicado sobre el nombramiento de Calvelli como consejero delegado añade: «Desde su incorporación a RedBird el año pasado, Massimo ha destacado como líder y promotor de un modelo organizativo que valora a las personas y fomenta la colaboración y la profesionalidad. Ha codirigido nuestra inversión en el AC Milan junto al socio de RedBird David Castelblanco, ambos bajo mi supervisión directa. En RedBird, nuestros líderes suelen asumir un papel operativo directo en las inversiones clave para garantizar la mejor ejecución, especialmente en fases de cambio e innovación. Durante el último año, Massimo ha desempeñado este papel con eficacia, integrándose plenamente en la realidad del AC Milan».