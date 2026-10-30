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No solo habló del derbi, de lo que sucede sobre el césped, de las decisiones de fichajes y de la confirmación de Ruben Amorim en la larga entrevista que el propietario del Milan, Gerry Cardinale, concedió a Repubblica. El máximo responsable del fondo RedBird Capitals, que controla el club y es propietario del Milan, también abordó la cuestión de las instalaciones y el desarrollo, y comunicó un detalle importante sobre el futuro de la zona adquirida en San Donato.

Tras la presentación ayer del nuevo Generali Stadium, el directivo estadounidense explicó el proyecto de la Arena que se levantará en esos terrenos y que apunta a una entrada en NBA Europe.