La primera prueba amistosa del AC Milan en Celtic Park contra el Celtic dejó varias indicaciones, algunas positivas y otras menos. El Milan arrancó mal el encuentro, mostrando poca brillantez y algunas dificultades en la gestión de las situaciones defensivas. Para sacar adelante un proyecto técnico ambicioso como el de Amorim, con la salida de balón desde atrás, hacen falta defensas con una capacidad técnica superior a la de los que actualmente forman parte de la plantilla. Una oportunidad puede llegar desde España y, más concretamente, desde Barcelona, donde juega ese Gerard Martin que desde hace meses figura en la lista de jugadores seguidos por el área de mercado del Milan.
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Milan, Gerard Martin es el defensa ideal para Amorim: contactos con el Barcelona, los costes de la operación
POR QUÉ SÍ
186 cm, zurdo y con la escuela futbolística de La Masia: Gerard Martin es un jugador que tiene todas las características adecuadas para convertirse en un futbolista importante en el nuevo AC Milan de Amorim. El jugador de la generación de 2004 gusta mucho al club milanista, hasta el punto de que el ya exdirector deportivo Tare había empezado a dialogar con el Barcelona para entender la viabilidad de la operación. Martin, junto a Gila, serían las dos opciones principales en términos de liderazgo defensivo, con la tarea de construir el juego desde atrás.
Primera oferta rechazada
Según informa El Nacional, el Milan habría presentado una oferta al Barcelona de 20 millones de euros, considerada todavía insuficiente por el club catalán. La petición rondaría los 35 millones, con un buen margen para negociar a la baja, quizá incluyendo bonus y un porcentaje sobre una futura reventa.
Gerard Martin, protagonista en 30 partidos de Liga la pasada temporada, querría seguir en el Barcelona, con el que tiene un acuerdo todavía largo, hasta 2028, pero la dirección del club azulgrana ha abierto la puerta a una venta por motivos de balance. Y el Milan también se está moviendo para adelantarse a la competencia del Chelsea.
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