Según informa El Nacional, el Milan habría presentado una oferta al Barcelona de 20 millones de euros, considerada todavía insuficiente por el club catalán. La petición rondaría los 35 millones, con un buen margen para negociar a la baja, quizá incluyendo bonus y un porcentaje sobre una futura reventa.





Gerard Martin, protagonista en 30 partidos de Liga la pasada temporada, querría seguir en el Barcelona, con el que tiene un acuerdo todavía largo, hasta 2028, pero la dirección del club azulgrana ha abierto la puerta a una venta por motivos de balance. Y el Milan también se está moviendo para adelantarse a la competencia del Chelsea.