La primera prueba amistosa del AC Milan en Celtic Park contra el Celtic ha dejado varias indicaciones, algunas positivas y otras no tanto. El Milan encaró mal el encuentro, mostrando poca brillantez y algunas dificultades en la gestión de las situaciones defensivas. Para sacar adelante un proyecto técnico ambicioso como el de Amorim, con la salida desde atrás, hacen falta defensas con un nivel técnico superior al de los que hay actualmente en la plantilla. Una oportunidad puede llegar desde España y más concretamente desde Barcelona, donde juega ese Gerard Martin que desde hace meses figura en la lista de jugadores seguidos por el área de mercado del Milan.
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Milan, Gerard Martin es el defensa adecuado para Amorim: contactos con el Barcelona, los costes de la operación
POR QUÉ SÍ
186 cm, zurdo y formado en La Masia: Gerard Martin es un jugador que reúne todas las características adecuadas para convertirse en una pieza importante en el nuevo AC Milan de Amorim. El futbolista de 2002 gusta mucho al club milanista, hasta el punto de que el ya exdirector deportivo Tare había empezado a dialogar con el Barcelona para entender la viabilidad de la operación. Martin y Gila serían las dos opciones principales en términos de liderazgo defensivo, con la tarea de iniciar la jugada desde atrás.
Primera oferta rechazada
Según informa El Nacional, el Milan habría presentado una oferta al Barcelona de 20 millones de euros, considerada todavía insuficiente por el club catalán. La petición estaría en torno a los 35 millones, con un buen margen para negociar a la baja, quizá incluyendo bonus y un porcentaje de una futura reventa.
Gerard Martin, protagonista en 30 partidos de LaLiga la pasada temporada, querría seguir en el Barcelona, con el que tiene un acuerdo aún largo, hasta 2028, pero la dirección del club blaugrana ha abierto la puerta a su salida por razones de balance. Y el Milan también se está moviendo para adelantarse a la competencia del Chelsea.
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