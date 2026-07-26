Según informa El Nacional, el Milan habría presentado una oferta al Barcelona de 20 millones de euros, considerada todavía insuficiente por el club catalán. La petición estaría en torno a los 35 millones, con un buen margen para negociar a la baja, quizá incluyendo bonus y un porcentaje de una futura reventa.





Gerard Martin, protagonista en 30 partidos de LaLiga la pasada temporada, querría seguir en el Barcelona, con el que tiene un acuerdo aún largo, hasta 2028, pero la dirección del club blaugrana ha abierto la puerta a su salida por razones de balance. Y el Milan también se está moviendo para adelantarse a la competencia del Chelsea.