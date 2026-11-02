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El Milan está centrado en sus próximos compromisos de liga y en Europa ante el Genoa y el Ferencavaros, pero el mercado de fichajes de enero será una ventana clave que permitirá a la directiva intervenir para abordar las carencias que han salido a la luz en las últimas semanas:.

El nombre de Gonçalo Inácio sigue siendo uno de los más valorados, sobre todo por Ruben Amorim, pero el club también trabaja en perfiles más jóvenes con las ideas de Gardiner y de todo el departamento de scouting, especialmente en la búsqueda en el norte de Europa.