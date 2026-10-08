Milan, Gabbia: «Contentos por Amorim, pero cuando cambias hace falta tiempo. Él está buscando el equilibrio defensivo»

“El trabajo con Amorim va bien. Estamos contentos con lo que estamos haciendo, pero también somos conscientes de que debemos mejorar en todos los aspectos.

La temporada acaba de empezar, cuando cambias de entrenador siempre hace falta un poco de tiempo. Nosotros estamos intentando acortar esos plazos, con el trabajo y la dedicación se verán las cosas en las que estamos trabajando”.